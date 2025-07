Al Mandrione chiude Snodo Estate: “Ha vinto la repressione al divertimento”

video suggerito

Il messaggio dei gestori di Snodo Mandrione: "Ha vinto il vicinato, ha vinto il silenzio, ha vinto la repressione al divertimento e allo svago. Ha vinto la vostra protesta e da oggi purtroppo a Snodo non ci saranno più mostre, mercatini, cinema all'aperto, spettacoli comici".

A cura di Enrico Tata

Per tante estati è stato uno dei luoghi più movimentati della movida di Roma Est e da sempre i residenti hanno lamentato rumori e schiamazzi notturni. Dopo "anni bellissimi", Snodo Estate, la versione all'aperto di Snodo Mandrione, chiude i battenti.

"Ha vinto il vicinato, ha vinto il silenzio, ha vinto la repressione al divertimento e allo svago. Ha vinto la vostra protesta e da oggi purtroppo a Snodo non ci saranno più mostre, mercatini, cinema all’aperto, spettacoli comici e tante altre attività che abbiamo avuto la fortuna di condividere con voi fino a adesso", scrivono i gestori.

"Godetevi il silenzio, godetevi i parcheggi, godetevi quella che voi chiamate pace. Noi oggi chiudiamo ma non rinunceremo mai a vivere. Ci dispiace per chi ha voluto fortemente la nostra chiusura perché non sarà sicuramente questo a riempire il vuoto della loro vita", si legge sulla pagina ufficiale del locale.

"Un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito a far vivere Snodo, come organizzazioni, collaboratori, i followers e soprattutto i tanti lavoratori che sono passati negli anni. Grazie veramente a tutti per lo splendido percorso e per le emozioni che ci avete donato".

Il locale Snodo Mandrione, che ospita tra le altre cose le registrazioni delle puntate del podcast Tintoria, è nato riqualificando le baracche di via del Mandrione e recuperando nello specifico quella che era un'antica fabbrica di legname di Roma. Dopo anni di degrado quelle casupole che costeggiano l'Acquedotto Felice sono diventate uno dei locali più famosi di quel quadrante della città. Come detto, la sua versione estiva, all'aperto, chiuderà dopo anni di eventi.