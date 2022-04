Sms truffa dal numero della regione Lazio: adesso promettono buoni benzina Ancora sms truffa dal numero ufficiale della Regione Lazio: dopo aver ricevuto tutte le informazioni per vaccini e green pass, oggi arrivano falsi buoni benzina.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

Continuano ad arrivare sms truffa dal numero telefonico della Regione Lazio, lo stesso tramite cui sono state inviate tutte le informazioni relative al vaccino contro l'infezione da Covid -19 e l'acquisizione del Green Pass.

Dalla fine del mese scorso, infatti, dal numero ufficiale della Regione Lazio sono stati mandati nuovamente degli sms che promettono buoni per risparmiare. Stavolta, però, visto il periodo storico che stiamo attraversando, oltre ai buoni spesa e ai concorsi con vincite da migliaia di euro, negli sms inviati vengono garantiti buoni benzina.

Il contenuto dei messaggi truffa

Ogni sms truffa inviato dal numero ufficiale della Regione Lazio si apre con un saluto e poi continua invitando il destinatario o la destinataria del messaggio all'azione. In poche righe, infatti, viene fatto riferimento al buono spesa e, tramite il link allegato, si mostra dove è possibile acquisirlo.

Il testo del messaggio, come si legge nell'immagine in alto, infatti, è: "Gentile utente, e uscito il decreto per il buono benzina ! Ottieniko ora :", e si conclude con il link. Come succede spesso anche nelle truffe per email, il cosiddetto phishing, all'interno del testo è facile trovare errori di battitura e grammatica: in questo caso non è presente l'accento sulla vocale del verbo essere (e uscito al posto è uscito) e c'è anche un errore di battitura con una k al posto di una l (ottieniko invece di ottienilo).

La truffa partita a dicembre e l'attacco hacker di agosto

I primi sms truffa inviati dalla Regione Lazio sono stati ricevuti verso la fine di dicembre: in questo caso, approfittando del periodo delle feste, spesso nel testo del messaggio veniva fatto riferimento ad un'iniziativa dal nome Lazio Christmas che, però, non è mai esistita. Non si esclude, neppure in questo caso, che i contatti degli utenti, cittadini e cittadine residenti nel Lazio, possano essere stati ottenuti nel corso dell'attacco hacker avvenuto lo scorso agosto, quando il sistema della Regione è stato violato.