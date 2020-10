Preparavano le dosi di cocaina in casa, poi quando il pusher le chiamava dal cortile lasciavano cadere i pacchi che venivano nascosti tra gli alberi e poi venduti ai clienti. Due giovani di vent'anni e un ragazzo della stessa età sono stati arrestati e portati a Rebibbia con l'accisa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un minore è stato invece condotto in affidamento domiciliare, sempre con la stessa accusa. Gli appassionati della serie televisiva The Wire non potranno non notare le somiglianze con questa storia nelle modalità di spaccio, che comprendevano una divisione in ruoli ben delineata: i pusher, i confezionatori e i fornitori.

A condurre le indagini, il personale dei ‘Falchi' della Sesta Sezione ‘Contrasto al Crimine diffuso' della Squadra Mobile della Questura di Roma. Gli accertamenti sono partiti dopo il fermo di un ragazzo al quartiere Quarticciolo. Il giovane era stato fermato dopo che era uscito a tutta velocità con la macchina da via Ostuni al Quarticciolo, da una di quelle considerate tra le piazze di spaccio più prolifiche di quel quadrante di Roma. In macchina aveva un panetto di cocaina da un chilo e mezzo: arrestato, è stato sottoposto al rito per direttissima. E sono partite le indagini.

Gli agenti hanno notato che un uomo si aggirava nei giardinetti tra i palazzi, vendendo singole dosi di cocaina ai clienti che passavano. Erano nascoste tra gli alberi, e date le dimensioni era impossibile notarle. Quando le dosi erano finite, l'uomo si avvicinava alla finestra di un palazzo vicino. Si metteva a fischiare o urlare a seconda dei casi, fino a che due ragazze non uscivano, lanciando degli involucri. Lui li prendeva e li nascondeva di nuovo. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento hanno trovato un vero e proprio laboratorio con tanto di catena di montaggio per confezionare la droga.