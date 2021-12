Sindacati sul piede di guerra: annunciato sciopero dei trasporti a Roma per gennaio 2022 I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Lazio e Ugl Fna sono pronti a convocare un nuovo sciopero dei trasporti a Roma per gennaio 2022.

A cura di Enrico Tata

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Lazio e Ugl Fna sono pronti a convocare un nuovo sciopero dei trasporti a Roma per gennaio 2022. I rappresentanti dei lavoratori rivendicano "gli atti unilaterali ed il sistematico mancato confronto tra le parti attuato dall’Azienda (Atac ndr.), relativo alle numerose tematiche ormai da troppo tempo lasciate irrisolte, anche a seguito dei numerosi fonogrammi inoltrati dalle RSU di tutte le Unità Produttive".

Verso un nuovo sciopero dei mezzi a Roma, le rivendicazioni dei sindacati

I sindacati lamentano il mancato completamento del piano assunzioni 2021 e criticano il mancato confronto sul "riesame dei carichi di lavoro". Secondo i sindacati, inoltre, alcuni turni di lavoro sarebbero "gravosi e non conformi". Per quanto riguarda le regole Covid, si registra il mancato controllo della capienza dell'80 per cento dei passeggeri sui mezzi pubblici di Roma e l'eliminazione delle ‘catenelle' da parte di Atac, cioè di quelle corde che servivano a separare l'abitacolo degli autisti dai passeggeri. Questo non garantisce, secondo i sindacati, "la distanza minima di almeno 1 metro tra i passeggeri e il posto guida, come disposto nell’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità il quale recita ‘occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto guida con distanziamento di almeno un metro dai passeggeri'". Non c'è stato, secondo i rappresentanti dei lavoratori, alcun confronto su orari e possibilità di smart working e non è stata convocata una cabina di regia in merito al personale deputato alla verifica titoli di viaggio. Per questi e altri motivi i sindacati di raffreddamento e conciliazione come previsto dalla legge 146/90 e 83/2000. Questo è il primo passo in vista della proclamazione ufficiale dello sciopero.