Simone trovato morto a 36 anni nella sua auto vicino all’A1: aperta un’inchiesta Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla morte di Simone Monteferri, 36enne originario di Velletri, trovato morto nella sua auto martedì scorso.

A cura di Beatrice Tominic

L'automobile era ferma in un parcheggio lungo la strada, in via Anticolana, a poco più di un chilometro dal casello di Anagni- Fiuggi all'ingresso dell’Autostrada del Sole. Alcuni cittadini hanno notato la vettura abbandonata e hanno allertato le forze dell'ordine: è all'interno del veicolo che i carabinieri, raggiunto in breve tempo il luogo, hanno rinvenuto il corpo di un ragazzo di 36 anni. Secondo quanto scrive la testata di Castelli Notizie.it, si tratta di Simone Monteferri, nato e cresciuto a Velletri, che qualche anno fa si è trasferito nella provincia di Frosinone. Ed è proprio ad Anagni che è stato rinvenuto privo di vita, all'interno della sua automobile.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento del corpo del ragazzo è avvenuto martedì scorso, 11 ottobre. Alcuni cittadini hanno notato il veicolo abbandonato lungo la strada e hanno immediatamente allertato i soccorsi che, una volta arrivati sul luogo, hanno provveduto ad aprire la vettura e hanno rinvenuto il corpo del giovane. In breve tempo è stato possibile constatare il decesso del ragazzo. Soltanto dopo alcune ore, invece, è stata chiarita l'esatta identità del ragazzo.

L'inizio delle indagini

Non appena scoperto il cadavere, i carabinieri hanno aperto le indagini: i militari stanno cercando di chiarire le cause della morte del 36enne che per il momento restano ignote. La speranza è che nel corso delle indagini si riesca ad ottenere elementi preziosi per cercare di ricostruire quanto accaduto al 36enne. Per avere indicazioni certe, nel frattempo, il magistrato di turno ha già disposto un'autopsia sul corpo.