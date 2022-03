Simone Porrini, 21 anni ad aprile, morto in un incidente a Guidonia All’alba di ieri, mercoledì 9 marzo, la sua Toyota Aygo si è ribaltata e si è schiantata contro il muro di cinta dell’ex distretto sanitario di Guidonia.

A cura di Enrico Tata

Foto da IlMessaggero

Simone Porrini avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 21 aprile. All'alba di ieri, mercoledì 9 marzo, la sua Toyota Aygo si è ribaltata e si è schiantata contro il muro di cinta dell'ex distretto sanitario di Guidonia. Per il giovane non c'è stato niente da fare: i vigili del fuoco l'hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo e l'hanno affidato ai sanitari del 118, che hanno corso fino al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. Simone è morto poche ore dopo il suo arrivo. L'incidente è avvenuto in piena notte per cause ancora da accertare e non ha visto coinvolte altre automobili. Sul corpo del 20enne è stata disposta l'autopsia. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto precisamente in via Fratelli Gualandi, non lontano dall’Albuccione a Setteville di Guidonia.

Le condoglianze della sua squadra: "Vicini alla famiglia"

Il Presidente e tutti i soci, si uniscono al dolore per la perdita di Simone Porrini. Simone ha mosso i primi passi con la nostra società, dalla scuola calcio fino alla Juniores, vincendo i campionati di categoria nei Giovanissimi, Allievi e Juniores provinciali. Siamo vicini alla famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze", le condoglianze della sua squadra di calcio, la ASD Setteville Caserosse. Anche il sindaco di Guidonia, Michel Barbet, ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo: "Purtroppo un nostro giovanissimo concittadino, Simone Porrini di 20 anni è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto questa notte. Alla famiglia ed agli amici di Simone vanno la mia vicinanza e le mie condoglianze insieme a quelle di tutta l’Amministrazione Comunale".