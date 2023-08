Simona Baglivo scomparsa da Genzano il 16 agosto: “Ha bisogno dei suoi farmaci, aiutateci a trovarla” È scomparsa da Genzano lo scorso mercoledì, 16 agosto 2023. Da quel momento si sono perse le tracce di Simona Baglivo, 38enne.

A cura di Beatrice Tominic

È scomparsa mercoledì scorso, 16 agosto 2023, da Genzano: da quel momento si sono perse le tracce della trentottenne Simona Baglivo. C'è preoccupazione per la sua scomparsa: la donna ha bisogno di assumere i suoi farmaci che non avrebbe portato con sé.

La donna si sarebbe allontanata dalla clinica psichiatrica Von Siebenthal che si trova non troppo distante da viale Piave, in via della Madonnina nel comune dei Castelli Romani, a pochi chilometri a sud a Roma, famosa per trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (STPIT) e Socio Riabilitativa ad elevata intensità assistenziale (SRSR 24H), come specificato dalla testata di Castelli Notizie.it.

La scomparsa di Simona Baglivo il 16 agosto da Genzano

L'appello è stato lanciato dal Comitato Scientifico di Ricerca scomparsi ODV. Alta 1 metro e 65 centimetri, pesa 65 chili, ha i capelli neri e gli occhi marroni. Al momento della comparsa indossava una canotteria a righe bianche e blu, jeans scuri, scarpe da ginnastica in tela nera e una borsa a tracolla nera. Ha un tatuaggio sulla spalla con un disegno di Sailor Moon e un piercing al naso, visibile nella foto in apertura. Come anticipato, anche nell'appello di ODV viene specificato che Simona ha necessità di assumere la sua terapia farmacologica: per questa ragione è necessario ritrovarla nel minor tempo possibile.

Come sempre succede in questi casi, viene allegato all'appello anche un numero telefonico a cui rivolgersi qualora si ritrovasse Simona: chiunque abbia informazioni importanti sul suo ritrovamento è invitato a fornirle direttamente al 112 o al numero del Comitato Ricerca Scomparsi (338.1894493).