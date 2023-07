Silvia Nicoletti cade da un cavalcavia e muore a 52 anni: cordoglio per la scomparsa della farmacista Un tragico incidente di cui i carabinieri stanno verificando i contorni. Così Silvia Nicoletti, farmacista di 52 anni molto conosciuta a Sora in provincia di Frosinone. ha perso la vita cadendo da un cavalcavia sulla superstrada che conduce ad Avezzano.

A cura di Redazione Roma

Una donna di 52 anni è caduta da un cavalcavia della superstrada Sora-Avezzano nelle prime ore di ieri, sabato 15 luglio, in località Madonna delle Querce.

Il corpo di Silvia Nicoletti, farmacista di Sora in provincia di Frosinone, è stato rinvenuto mentre giaceva, senza vita, alla base di uno dei piloni del cavalcavia. Sul posto sono accorsi i soccorsi del personale sanitario del 118: purtroppo però non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Sora, che hanno aperto un fascicolo per stabilire la dinamica esatta di quanto accaduto. Nicoletti era molto conosciuta nella cittadina del frusinate, in virtù soprattutto della sua professione come farmacista. Dolore e cordoglio tra i familiari e gli amici.