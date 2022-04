Silvia accoltellata dal marito a Ladispoli: “Parametri stabili, lieve miglioramento” “Ha parametri stabili ed in lieve miglioramento ed è stata tolta la dialisi con la ripresa delle attività funzionali. La prognosi rimane riservata”.

A cura di Enrico Tata

Le condizioni di Silvia, la donna accoltellata dal marito a Ladispoli, migliorano lievemente, ma è ancora in pericolo di vita. Spiega l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: "Oggi ho ricevuto una notizia positiva dalla direzione strategica dell’azienda ospedaliera San Camillo di Roma, Silvia, la donna accoltellata dal marito, ha parametri stabili ed in lieve miglioramento ed è stata tolta la dialisi con la ripresa delle attività funzionali. La prognosi rimane riservata dicono dalla direzione strategica. Facciamo tutti il tifo per Silvia, sperando che presto possa riprendere la piena funzionalità. Un ringraziamento va a tutte le equipe del San Camillo impegnate e che stanno continuamente monitorando l’evoluzione della situazione clinica".

Accoltella moglie e figlia a Ladispoli poi tenta suicidio: indagini in corso

Intanto continuano le indagini su quanto successo nella cittadina del litorale nord di Roma. Il gip ha già convalidato l'arresto di Fabrizio Angeloni, accusato di tentato duplice omicidio (per ora): ha accoltellato sia la moglie che la figlia 17enne. Si è introdotto in casa, dove non viveva già dal qualche settimana, ha aggredito le due donne e poi ha tentato di togliersi la vita con una coltellata (anche se su questo le indagini sono ancora in corso. La ferita potrebbe essere stata provocata dalla moglie o dalla figlia nel tentativo di difendersi). La 17enne è riuscita a scappare, sanguinante, e ha gridato aiuto sul pianerottolo davanti all'ingresso di casa. Un vicino l'ha fatta entrare nel suo appartamento e da lì hanno chiamato i soccorsi. La ragazza, ricoverata al Bambino Gesù, è fuori pericolo di vita, mentre le condizioni del padre sono tuttora gravi.

"Ho parlato con i suoi famigliari, Angeloni non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi, nervosi o minacciosi, né manifestato condotte che possano far pensare ad atti autolesionisti, per questo un tentativo di suicidio con autoaccoltellamento lo trovo un fatto particolare. Aspetto di parlare con il mio assistito non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno", ha dichiarato a Fanpage.it