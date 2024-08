video suggerito

Si tuffa per un bagno in mare, si sente male e muore: tragedia a Terracina Si era appena tuffato per un bagno al mare a Terracina, nel litorale pontino, quando ha avuto un malore: morto un uomo questa mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Tragedia a Terracina, dove un uomo è morto subito dopo essersi tuffato per un bagno in mare. È successo nel corso della mattinata di oggi, 8 agosto, sul litorale pontino. A nulla è servito il primo soccorso da parte dei bagnini dello stabilimento vicino: per lui, riportato verso la riva non appena notato il pericolo, non c'è stato niente da fare.

Malore in acqua a Terracina: cosa è successo

Si è tuffato in acqua ed è morto, per un malore. È quanto accaduto nel corso della mattinata di oggi, giovedì 8 agosto 2024, a Terracina, sul litorale pontino. A perdere la vita dopo il tuffo in mare un uomo di 70 anni originario di Colleferro.

Dopo il primo tuffo ha iniziato a non sentirsi bene: era appena entrato in acqua quando ha avuto un malore. È successo all'improvviso. Non appena capito cosa stava succedendo, i bagnini del vicino stabilimento balneare Onda Marina di Terracina hanno provato a farsi strada fra le onde e lo hanno raggiunto in mare. Poi lo hanno riportato verso il bagnasciuga dove è stato sottoposto ad un primo soccorso.

Il primo soccorso all'uomo

Il settantenne è stato sottoposto ad un primo soccorso. I bagnini hanno provato a rianimarlo con alcune manovre di massaggio cardiaco, aiutandosi anche con un defibrillatore. Ma per lui ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto, allora, oltre ai militari della Guardia Costiera e in aiuto ai bagnini del lido, per soccorrerlo sono stati chiamati ad intervenire anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e un'eliambulanza, pronta per trasportare l'uomo in qualche struttura meglio attrezzata. Ma per lui non c'è stato niente da fare. Ed è morto in riva al mare.