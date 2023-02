Si stancano di aspettare al pronto soccorso, padre e figlio prendono a calci e pugni un infermiere L’episodio è avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino. I due sono stati denunciati per lesioni e danneggiamento. L’infermiere ha ricevuto sette giorni di prognosi.

A cura di Natascia Grbic

Un infermiere è stato aggredito al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino da due persone, padre e figlio, che non volevano più rispettare i tempi di attesa. Entrati con codice verde per un leggero malore del ragazzo, ne sono usciti con una denuncia per lesioni e danneggiamento. L'infermiere aggredito è stato curato dai colleghi, che lo hanno immediatamente soccorso: le ferite ricevute non guariranno prima di sette giorni.

I due erano arrivati al pronto soccorso verso le 17 del pomeriggio. Il ragazzo aveva avuto poco prima un leggero malore, ma dato che le sue condizioni erano buone è arrivato in codice verde. Nella sala insieme a lui, tante altre persone, alcune anche in codice rosso. Come spesso accade, al pronto soccorso bisogna aspettare. Sono tante le emergenze, e i codici verdi vengono dopo quelli arancioni e rossi, le cui condizioni sono più gravi e hanno bisogno di cure immediate. Non per i due, che hanno cominciato a dare in escandescenze: verso le 21 hanno minacciato l'infermiere, dicendogli che avrebbe dovuto visitare subito il ragazzo. Lui si è rifiutato, spiegando che c'erano altri pazienti in coda da prima di loro e che avrebbero dovuto aspettare: e a quel punto i due hanno cominciato a devastare il pronto soccorso e gli si sono scagliati contro.

Mentre il padre rompeva tutto ciò che si trovava davanti, il figlio si è lanciato sull'infermiere, dandogli un pugno su uno zigomo e un calcio alla gamba, facendolo cadere a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno fermato i due e li hanno denunciati. L'infermiere intanto è stato curato e ha ricevuto sette giorni di prognosi.