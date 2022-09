Si spoglia davanti a una bimba di 12 anni in ascensore: caccia all’uomo ad Ostia Ad Ostia si cerca un uomo che ha molestato una ragazzina di 12 anni, spogliandosi davanti a lei nell’ascensore.

A cura di Alessia Rabbai

Ha seguito una ragazzina di dodici anni fin dentro al palazzo dove abita, per poi sporgliarsi davanti a lei. L'episodio è accaduto ad Ostia nella serata di giovedì scorso 15 settembre. Come riporta Il Messaggero le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'uomo, che non è stato ancora trovato. La dodicenne stava camminando in strada diretta verso casa, quando l'uomo l'ha presa di mira e l'ha seguita. Convinto che non si sarebbe accorta della sua presenza, è riuscito ad entrare nel portone del suo palazzo e l'ha seguita anche all'interno dell'ascensore.

Si è tolto i vestiti e la ragazzina ha urlato

Una volta dentro, si è tolto tutti i vestiti. L'adolescente spaventata ha urlato, attirando l'attenzione degli altri condomini e mettendo l'uomo in fuga. Una volta che l'ascensore è arrivato al piano è sceso ed è scappato giù per le scale e poi fuori al portone del palazzo, facendo perdere le proprie tracce. I residenti hanno soccorso la dodicenne, accertandosi che stesse bene e chiedendole cosa fosse successo. Un grande spavento, ma anche una vicenda che avrebbe potuto avere risvolti ancora più gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini, per risalire all'identità dell'uomo. I militari hanno verificato se all'interno del palazzo siano presenti delle telecamere di videosorveglianza, che possano aver immortalato la presenza o la fuga dell'uomo, così come nelle attività commericiali a ridosso dell'edificio, che potrebbero averlo ripreso mentre scappava.

Le indagini sono in corso

I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni che hanno fornito loro la descrizione dell'uomo. Gli investigatori stanno cercando di individuarlo e di capire se siano avvenuti altri episodi simili in zona sempre nei confronti di minorenni. I residenti sono preoccupati, soprattutto chi ha bambine e ragazze giovani, che possa molestarle. Le indagini sono in corso e i carabinieri lo stanno cercando.