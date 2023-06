Si sono tenuti oggi in forma privata i funerali del bimbo morto nell’incidente a Casal Palocco La famiglia ha deciso di mantenere il più stretto riserbo sui funerali del bambino di cinque anni morto nell’incidente a Casal Palocco.

A cura di Natascia Grbic

Si sono tenuti oggi, in forma strettamente privata, i funerali del bambino di cinque anni morto nell'incidente stradale a Casal Palocco. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo sulle esequie, e ha voluto dare l'ultimo saluto al piccolo senza il rischio della presenza di cittadini, giornalisti e cariche politiche. Il nulla osta per il funerale è stato dato dal magistrato nei giorni scorsi, non appena terminata l'autopsia: se la causa della morte è certa, obiettivo di chi indaga è cercare di capire qualcosa in più sulla dinamica dell'incidente avvenuto lo scorso mercoledì tra la Lamborghini Urus con a bordo i The Borderline e la Smart su cui viaggiava il bimbo insieme alla mamma e alla sorellina.

La mamma del bimbo è stata ascoltata nei giorni scorsi dagli inquirenti. Ricorda molto poco dell'incidente ed è ancora sotto shock per quanto accaduto. Il suo primo pensiero, non appena sono arrivati i soccorsi, è stato per i figli. Purtroppo il più grande, di soli cinque anni, è morto nonostante la corsa a sirene spiegate verso l'ospedale Grassi di Ostia.

Indagato con l'accusa di omicidio stradale e lesioni è Matteo Di Pietro, fondatore e leader dei The Borderline. È lui che si trovava alla guida della Lamborghini al momento del sinistro. Secondo alcune testate il giovane sarebbe scappato all'estero: il suo avvocato, Francesco Consalvi, ha però smentito questa voce, assicurando che il suo assistito si trova in Italia.

Il ragazzo non è stato arrestato. Sono in corso esami più approfonditi a livello tossicologico dopo che nell'immediatezza dell'incidente è risultato positivo ai cannabinoidi. Ciò che si vuole verificare è quanto tempo prima Di Pietro ne abbia fatto uso: se prima di mettersi alla guida, durante, o nei giorni precedenti l'incidente.