“Matteo Di Pietro non è all’estero”: la smentita dell’avvocato a Fanpage.it L’avvocato di Matteo Di Pietro Francesco Consalvi a Fanpage.it smentisce la notizia delle ultime ore che lo youtuber si trovi fuori dall’Italia.

A cura di Alessia Rabbai

"Matteo Di Pietro non è all'estero". L'avvocato dello youtuber ventenne dei TheBorderline ha smentito la notizia che sta coicolando dalle scorse ore secondo la quale il conducente del Suv Lamborghini rimasto coinvolto nell'incidente stradale in cui è morto il bambino di cinque anni a Casal Paolocco avrebbe lasciato l'Italia. L'ipotesi è che si trovi in una città di provincia non distante da Roma, a disposizione dell'autorità giudiziaria per qualsiasi richiesta. Il ventenne al momento è indagato per omicidio stradale e lesioni, ma si ricorda che non è destinatario di alcuna misura di custodia cautelare, dunque è libero di andare dove vuole. Alcune testate giornalistiche hanno riportato che ad essersi allontanato dalal Capitale sarebbe anche Vito Loiacono, uno dei giovani che al momento del sinistro viaggiavano a bordo dei veicolo preso a noleggio, con l'obiettivo di girare un video "estremo" per il loro canale Youtube, che avrebbe immortalato 50 ore in Lamborghini.