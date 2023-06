Una fiaccolata per il bimbo di 5 anni morto nell’incidente a Casal Palocco Domenica 25 giugno a Casal Palocco è in programma una fiaccolata in ricordo del bimbo di cinque anni morto nell’incidente in cui sono coinvolti gli youtuber TheBorderline.

A cura di Alessia Rabbai

Una fiaccolata a Casal Palocco, per ricordare il bimbo di cinque anni morto in un incidente stradale lo scorso mercoledì 14 giugno. L'iniziativa organizzata dalla famiglia e dagli abitanti del quartiere è in programma per domenica prossima 25 giugno a partire dalle ore 19. I cittadini scenderanno in corteo per le strade in sua memoria e in segno di vicinanza ai genitori. Ad annunciarlo un comunicato: "Domenica 25 giugno ore 19 ci sarà la fiaccolata ufficiale organizzata dalla famiglia per il bimbo. La partenza è prevista dall’asilo accanto alla Pim di via di Macchia Saponara" si legge nella nota condivisa nei gruppi di quartiere. Poi l'appello: "Dobbiamo portare il mondo, venite da tutta Roma, rendo pubblico il post. Per favore condividete e partecipate, è molto importante". Un appello quello di prendere parte alla fiaccolata, lanciato sui social network, che ha ricevuto molti commenti e condivisioni.

Lo youtuber alla guida della Lamborghini positivo ai cannabinoidi

Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne del gruppo TheBorderline che era alla guida del Suv Lamborghini è indagato per omicidio stradale e lesioni. Sottoposto come da prassi ai testi alcolemici e tossicologici è risultato positivo ai cannabinoidi. Sono in corso accertamenti più approfonditi, per capre la sostanza stupefacente in quali quantità fosse presente nel sangue e quando l'avesse assunta rispetto al momento in cui si è verificato l'incidente. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale coordinati dalla Procura. Sul suo smartphone e su quello dei coetanei, che erano in macchina con lui si attendono i risultati di una perizia, sono infatti al vaglio degli inquirenti chat e video. Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni e lavorano per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Youtube ha rimosso gli annunci pubblicitari ai TheBorderline

Nel frattempo Youtube ha rimosso gli annunci pubblicitari dal canale dei TheBorderline, annunciando che non potranno più guadagnare tramite la piattaforma: "Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube. Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità".