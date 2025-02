video suggerito

Si sente male mentre gioca a padel e muore, sequestrato il centro sportivo: non c'era il defibrillatore L'uomo è svenuto durante una partita davanti a suo figlio e non si è più ripreso. Secondo gli inquirenti il centro sportivo non sarebbe stato dotato di defibrillatore: sequestrato dai Nas.

A cura di Beatrice Tominic

Stava giocando a padel quando si è sentito male ed è svenuto davanti davanti al figlio. Senza mai più riprendersi. È morto così Sergio Ruggieri, cinquantasettenne del pontino, domenica scorsa 10 febbraio 2025. A quasi una settimana dai fatti, i carabinieri dei Nas hanno posto sotto sequestro il centro sportivo in cui si trovava il campo di padel: sembra che non fosse dotato di defibrillatore.

Muore sul campo di padel: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla scorsa domenica, dopo le ore 19 e sono avvenuti ad Itri, in provincia di Latina. Dopo il malore del cinquantasettenne la procura di Cassino ha aperto le indagini per dare chiarezza sull'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri dei Nas che hanno posto sotto sequestro la struttura sportiva dopo un'ordinanza arrivata dal commissario prefettizio di Itri: sembra che non fosse dotata di defibrillatore.

La denuncia del gestore della struttura

Disposta la sospensione esclusiva dell'attività di padel, ma non delle altre discipline che continuano a svolgersi regolarmente, è arrivata anche la denuncia al gestore della struttura sportiva per irregolarità nei dispositivi di soccorso. Anche il sequestro è stato disposto per la stessa ragione: la mancanza delle necessarie dotazioni di primo soccorso dedicate al padel. Non è escluso che l'assenza del dispositivo possa aver influito sulla tragica morte dell'uomo e che la Procura di Cassino possa valutare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, però, come riporta oggi la Repubblica, il gestore ha provveduto ad acquistare il dispositivo e si è iscritto ad un corso per imparare ad utilizzarlo: il prossimo lunedì arriverà in comune per completare l'iter di regolarizzazione della struttura, che non era conforme alle normative vigenti.