Si sente male dopo l’allenamento di atletica: Diego muore a 15 anni, s’indaga per omicidio colposo Il giovane si stava allenando sul campo di Fiano Romano quando ha chiesto di andare in bagno. Non vedendolo tornare, l’allenatore è andato a cercarlo e lo ha trovato in terra, privo di conoscenza.

A cura di Natascia Grbic

Si è accasciato in bagno durante gli allenamenti sul campo di atletica, morendo praticamente sul colpo. Lutto a Fiano Romano dove un ragazzino di quindici anni, Diego Gigante, è morto per quello che sembra essere un malore mentre si trovava sul campo da gioco. Lui, mezzofondista, era andato ad allenarsi come ogni giorno con i suoi compagni quando a un certo punto è andato in bagno. Il ragazzo però non tornava, e così l'allenatore e i compagni sono andati a controllare: il 15enne si era accasciato per terra, perdendo conoscenza.

Immediati i tentativi di rianimazione, con l'arrivo sul posto del personale del 118 e dell'eliambulanza. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: il cuore di Diego non ha retto, e lui è deceduto.

Sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia ed è stata aperta un'indagine per omicidio colposo. Quello che si vuole appurare è che siano stati effettuati tutti i controlli medici necessari sul ragazzo e capire se quel malore si poteva evitare o prevenire.

"La nostra Comunità nella giornata di ieri è stata scossa da un lutto improvviso – ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso -. Ciò che è successo mi ha lasciato interdetto, turbato, in silenzio. Come Sindaco, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità mi stringo al dolore della Famiglia Gigante per la perdita del loro Diego di soli 15 anni. Non ci sono parole per alleviare il dolore per la perdita di un figlio. Un dolore straziante che sembra non aver fine».

"Non ci sono parole per esprimere la tristezza, il dolore, lo sconforto che ci hanno assaliti nell'apprendere la notizia – ha dichiarato il presidente di FIDAL Lazio, Fabio Martelli- la morte del giovane Diego Gigante getta tutta l'atletica nel cordoglio più assoluto. Siamo vicini ai familiari, agli amici, alla società Atletica Fiano Romano e a tutte le sue componenti, dal presidente agli atleti, a chi conosceva e amava Diego per l'uomo che stava diventando, per il figlio, lo studente, lo sportivo appassionato che era. Sono notizie che destabilizzano e rendono tutto più difficile".