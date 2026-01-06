Si sente male alla guida e finisce in un fossato, morto Alfredo Boni

I funerali di Alfredo Boni saranno celebrati domani. È morto in un incidente a Ferentino a seguito di un malore, mentre era alla guida.

Alfredo Boni

Si chiamava Alfredo Boni il sessantasettenne morto nell'incidente stradale avvenuto sulla via Variante Stazione nel Comune di Ferentino. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio, in provincia di Frosinone. Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto, ha sbandato ed è finito in un fosso, che costeggia al carreggiata. Appresa la notizia della scomparsa di Alfredo Boni la comunità si è stretta alla famiglia con cordoglio, in attesa dell'ultimo saluto. I funerali sono in programma per domani, mercoledì 7 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di San Nicola.

Ha sbandato ed è finito in un fossato

Alfredo Boni abitava a Supino. Al momento dell'incidente era al volante della sua Jeep Chrysler e stava transitando lungo via Variante Stazione, quando lo ha colto un malore improvviso. Ha sbandato ed è finito con il veicolo in un fossato, all'altezza del civico 11. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha provato a rianimarlo, per poi trasportarlo in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dov'è morto ieri sera. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici i carabinieri della Stazione di Ferentino e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni.

A Roma un 64enne si è schintato contro un palo

Sabato scorso 3 gennaio in zona Casalotti a Roma un uomo di sessantaquattro anni è morto all'Aurelia Hospital dopo un malore improvviso alla guida. Stava transitando con la sua Chevrolet Matiz lungo via della Cellulosa intorno alle ore 17 quando si è sentito male, ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo all'altezza del civico 96. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.