Si sente male alla guida e finisce in un fossato, morto Alfredo Boni
Si chiamava Alfredo Boni il sessantasettenne morto nell'incidente stradale avvenuto sulla via Variante Stazione nel Comune di Ferentino. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio, in provincia di Frosinone. Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto, ha sbandato ed è finito in un fosso, che costeggia al carreggiata. Appresa la notizia della scomparsa di Alfredo Boni la comunità si è stretta alla famiglia con cordoglio, in attesa dell'ultimo saluto. I funerali sono in programma per domani, mercoledì 7 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di San Nicola.
Ha sbandato ed è finito in un fossato
Alfredo Boni abitava a Supino. Al momento dell'incidente era al volante della sua Jeep Chrysler e stava transitando lungo via Variante Stazione, quando lo ha colto un malore improvviso. Ha sbandato ed è finito con il veicolo in un fossato, all'altezza del civico 11. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha provato a rianimarlo, per poi trasportarlo in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dov'è morto ieri sera. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici i carabinieri della Stazione di Ferentino e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni.
A Roma un 64enne si è schintato contro un palo
Sabato scorso 3 gennaio in zona Casalotti a Roma un uomo di sessantaquattro anni è morto all'Aurelia Hospital dopo un malore improvviso alla guida. Stava transitando con la sua Chevrolet Matiz lungo via della Cellulosa intorno alle ore 17 quando si è sentito male, ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo all'altezza del civico 96. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.