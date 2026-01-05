Ha un malore alla guida e perde il controllo dell’auto: 64enne muore dopo lo schianto contro un palo

Un 64enne colpito da un malore mentre guidava si è schiantato contro un palo. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poche ore dopo.

Via della Cellulosa (Foto da Google Maps)

È morto dopo alcune ore di ricovero l’uomo di 64 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella zona di Casalotti, nella periferia ovest di Roma. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di sabato 3 gennaio 2026, intorno alle 17.00, lungo via della Cellulosa. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’automobilista potrebbe essere stato colpito da un malore mentre era alla guida.

L'incidente nella zona di Casalotti

Dopo aver perso il controllo del veicolo, l’uomo si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica, senza coinvolgere altri mezzi. L’auto, una Chevrolet Matiz, è finita contro il palo all’altezza del civico 96. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIII gruppo Aurelio, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti non risultano altri veicoli coinvolti nell’impatto.

L'uomo di 64 è morto poco dopo il ricovero

Contestualmente sono arrivati anche i soccorritori del 118. Le condizioni del 64enne sono apparse fin da subito molto gravi: l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza all’Aurelia Hospital. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il paziente è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini proseguono per chiarire se la causa del decesso sia stata il presunto malore che avrebbe colpito l’automobilista oppure le conseguenze dell’impatto contro il palo. Gli accertamenti della polizia locale sono ancora in corso.