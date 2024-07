video suggerito

Si schiantano col furgone durante inseguimento: caccia ai complici che hanno abbandonato l'amico morto Si chiamava Ranko Ahmetovic il giovane morto la scorsa mattina durante un inseguimento con i carabinieri. Era a bordo di un furgone rubato con all'interno sei chili di rame.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Ranko Ahmetovic il giovane di 28 anni morto ieri mattina sull'Aurelia, dopo che il furgone sul quale viaggiava si è schiantato contro un guardrail. Il conducente del mezzo ne ha perso il controllo durante un inseguimento con le forze dell'ordine, chiamate poco prima dai residenti di Santa Severa: diverse persone avevano notato quel furgone bianco sospetto che si aggirava tra le strade, e hanno chiamato il 112. Ahmetovic, 28enne di origine serba che abitava a Vigne Nuove, è morto in strada poco dopo l'arrivo dell'ambulanza, che avrebbe dovuto portarlo all'Aurelia Hospital. I carabinieri stanno cercando le due persone che erano a bordo del furgone insieme al ragazzo e che sono scappate, lasciandolo agonizzante in strada. Al momento non sono state ancora rintracciate.

A bordo del mezzo sono stati trovato circa sei chili di rame. L'ipotesi di chi indaga è che siano stati rubati da alcune abitazioni della zona, accertamenti sono in corso per verificare chi possa aver subito il furto. E sarebbe questo il motivo che ha spinto le persone sul furgone a darsi alla fuga e a non fermarsi all'alt. Il mezzo, inoltre, è risultato rubato: era stato portata via lo scorso 23 luglio da una ditta in provincia di Chiusi.

Quando il mezzo ha cominciato a sbandare le cose si sono fatte tragiche: il conducente non è più riuscito a mantenere il controllo del furgone, e si è schiantato contro il guardrail, ribaltandosi. Almeno due persone sono scappate mentre la terza, Ahmetovic, è rimasta in terra, a pochi metri dal veicolo. Non è escluso che i complici abbiano provato a portarlo via con loro, lasciandolo poi in strada quando si sono resi conto che non sarebbero riusciti a fuggire con lui. I carabinieri hanno chiamato immediatamente l'ambulanza ma per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano disperate, ed è morto poco dopo.