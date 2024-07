video suggerito

Scappano dai carabinieri su un furgone rubato e finiscono contro un guardrail: un morto Si è accorto che era tenuto in osservazione dai carabinieri e si è dato alla fuga. Ma poi si è schiantato sul guardrail: per lui, alla guida del camioncino, non c'è stato nulla da fare.

A cura di Beatrice Tominic

Si è schiantato contro un guard rail mentre stava fuggendo dai carabinieri ed è morto. È quanto accaduto ad un uomo, non ancora identificato, che si trovava alla guida di un furgone bianco rubato questa notte, fra lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, fra il comune di Santa Marinella e quello di Ladispoli. Per lui sono stati attivati i soccorsi, ma le ferite hanno avuto la meglio: è morto in ambulanza durante il trasferimento in ospedale.

Il furgone in fuga

La segnalazione è arrivata stanotte, fra lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, verso le ore 3 di oggi. Ad allertare i carabinieri alcuni, fra residenti e passanti di Santa Severa, che hanno visto un furgoncino bianco muoversi fra le villette della località di mare, preoccupati potessero mettere a segno dei furti nella notte. Sul posto, non appena scattato l'allarme, si sono recati i carabinieri della caserma di Campo di Mare che, con gli opportuni accertamenti, hanno scoperto che il furgoncino bianco risulta essere rubato. Così, una volta nella cittadina, hanno intercettato il furgone, seguendolo a distanza e facendo in modo di non essere notati. Ma qualcosa non è andato come si aspettavano.

Il furgoncino schiantato sul guard rail.

L'inseguimento dei carabinieri e l'incidente

Il conducente del furgone si è presto accorto che i carabinieri lo stavano seguendo. Così ha iniziato ad accelerare ed è iniziata la sua fuga, prima lungo la via Aurelia e poi verso qualche stradina interna. Dopo 20 chilometri di inseguimento, è arrivata la fine della corsa. Mentre stava effettuando una curva, il furgoncino si è schiantata contro il guard rail e si è ribaltato su un fianco, come mostra la foto in apertura.

I carabinieri sono immediatamente scesi dall'automobile e, guardando verso la scarpata, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo, ancora vivo ma in condizioni critiche. È morto poco dopo, durante il viaggio per arrivare in ospedale a bordo dell'ambulanza. Non si conosce ancora la sua identità. Continuano gli accertamenti per chiarire chi fosse, quali intenzioni avesse e se con lui ci fossero altri complici: secondo le segnalazioni iniziali a bordo del camioncino si sarebbero trovate almeno due o tre persone ancora non rintracciate.

L'ambulanza arrivato nella scarpata per soccorrere l'uomo in gravi condizioni.