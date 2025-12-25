Si schianta in moto contro un guardrail il giorno di Natale, morto un 49enne: tragico incidente a Roma

Tragico incidente a Roma nella mattina di Natale: motociclista si schianta contro il guardrail e perde la vita. Aveva 49 anni.

Foto di repertorio

Schianto sulla via Aurelia a Roma nella mattinata di Natale, oggi 25 dicembre 2025. Un motociclista stava viaggiando in sella alla moto in direzione Roma quando, all'altezza del chilometro 12, deve aver perso il controllo del mezzo che ha continuato un'inarrestabile corsa fino a quando si è schiantata contro il guardrail. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Aveva 49 anni.

Tragedia sulle strade di Roma: la dinamica dell'incidente

Si trovava in sella alla sua moto questa mattina, 25 novembre 2025, quando ha perso il controllo della sua moto. Ed è finito contro il guardrail. È quanto accaduto nella mattina di oggi, 25 dicembre 2025, a Roma, in via Aurelia, all'altezza del chilometro 12, a metà mattinata, verso le 10.30. L'allarme è scattato immediatamente. Al momento sembra che la moto sia l'unico veicolo coinvolto nell'incidente. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato sul guardrail.

Sul posto sono arrivati subito, non appena arrivata la segnalazione, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Aurelio che hanno iniziato a svolgere i rilievi di rito per accertare la dinamica del sinistro e a gestire il traffico. Subito dopo lo schianto, è stato temporaneamente istituita una deviazione con uscita obbligatoria sulla complanare al km 13.900.

Chi è il motociclista morto nell'incidente

Subito dopo lo schianto, oltre ai caschi bianchi, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il motociclista per prestare soccorso. Per lui, però, non c'è stato niente da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. L'uomo è morto subito dopo l'impatto. Aveva 49 anni.