Si schianta contro un muretto con l’auto mentre va al lavoro: morta la 21enne Martina Salvucci La tragedia la mattina dell’8 dicembre, in via della Riserva Nuova ad Aprilia. L’appello della madre: “Cerco testimoni, dai rilevamenti effettuati dalla polizia c’è qualcosa di anomalo, hanno chiesto a chi vive lì ma nessuno ha visto”.

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta Martina Salvucci, la giovane di ventuno anni che ieri mattina si è schiantata contro un muretto in via della Riserva Nuova ad Aprilia. La giovane stava andando al lavoro in quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della macchina ed è uscita fuori strada. La giovane è stata immediatamente soccorsa e portata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per provare a salvarle la vita. Purtroppo tutto è stato inutile: Martina ha lottato tra la vita e la morte per alcune ore, dopodiché il suo corpo si è arreso.

L'appello della madre per trovare testimoni

La madre di Martina ha lanciato un appello, nella speranza di trovare testimoni che abbiano assistito all'incidente. "Spargete voce se qualcuno ha visto in data 8/12/2022 in via della riserva nuova Aprilia ore circa 7.30/7.45, l'incidente dove è stata coinvolta mia figlia Martina Salvucci – le parole della donna su Facebook – Dai rilevamenti effettuati dalla polizia c'è qualcosa di anomalo, hanno chiesto a chi vive lì ma nessuno ha visto".

Dalle prime informazioni, sembra che quello di Martina sia stato un incidente autonomo. Secondo quanto dichiarato dalla madre però, ci sono alcune cose che non tornano: non è quindi escluso che la ragazza abbia sterzato per evitare qualcosa, un'altra vettura, una persona o un animale, e che sia uscita di strada per questo motivo. Le indagini sono ancora in corso e i vigili urbani indagano a 360 gradi per capire cos'è accaduto alla giovane e se vi siano responsabilità altrui dietro l'incidenye in cui ha perso la vita.