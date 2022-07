Si schianta contro un furgone e muore sul colpo: motociclista perde la vita in via Aurelia Un motociclista si è schiantato contro un furgone mentre stava percorrendo la via Aurelia: dopo l’impatto, è scivolato per alcuni metri sull’asfalto. È morto sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Un uomo alla guida di un motorino si è schiantato su un furgone questa mattina alle ore 7.30 mentre stava percorrendo la via Aurelia, a pochi passi dall'hotel Ergife. Dopo il forte impatto con il mezzo pesante, contro cui ha sbattuto, il conducente del motorino è scivolato per diversi metri sull'asfalto: l'uomo è morto sul colpo. L'incidente ha interessato la via Aurelia, precisamente all'altezza di via Alberico Gentili: sul posto sono immediatamente arrivati i medici e gli infermieri del personale del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso del motociclista.

La chiusura temporanea di via Aurelia

In breve tempo, come di consueto, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi di rito: la dinamica dell'incidente resta ancora sconosciuta. Per la messa in sicurezza dell'area e per ulteriori rilievi scientifici, inoltre, gli agenti hanno chiuso la via Aurelia, nel tratto in cui si incrocia con via di Acquafredda in direzione centro e hanno deviato il traffico proprio su via di Acquafredda. Per questa ragione, nel corso della mattinata appena conclusa, si sono registrate lunghe file nella zona fra via di Malagrotta e il Grande Raccordo Anulare, in direzione del centro città.

Il restringimento della carreggiata

Come hanno fatto sapere dal profilo Twitter di Luceverde Lazio, la via Aurelia è stata riaperta al traffico poco prima delle 11. All'altezza di via Alberico Gentili, in direzione centro di Roma, la carreggiata è stata ristretta per permettere gli ultimi rilievi e la messa in sicurezza della strada interessata dall'incidente mortale.