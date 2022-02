Si schianta contro un cartellone pubblicitario sul vialone di Tor Bella Monaca: morto 41enne Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Indagano gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

A cura di Natascia Grbic

Terribile incidente ieri sera a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un uomo è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 sul cosiddetto ‘vialone'. Per cause ancora da accertare, il 41enne ha persone il controllo della sua Fiat Punto e si è schiantato contro il cartellone pubblicitario del vicino supermercato Pewex. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo in seguito al tremendo impatto: il palo che reggeva il cartellone si è piegato su se stesso ed è entrato nell'abitacolo, non lasciando scampo al 41enne, deceduto immediatamente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dell'uomo dalla macchina, ormai ridotta a un ammasso di lamiere, e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino per i rilievi del caso. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei vigili urbani.

A Gianicolense morto un uomo investito dal tram

Quello avvenuto ieri sera è stato l'ennesimo incidente stradale mortale nella città di Roma. Appena 24 ore prima, un uomo è stato investito da un tram sulla Gianicolense, nel quartiere di Monteverde, morendo sul colpo. L'autista del mezzo non si sarebbe accorto di nulla: a notare il corpo, con gravi ferite alle gambe, è stato un passante, che ha immediatamente lanciato l'allarme. Per l'uomo, molto probabilmente un senza fissa dimora, non c'è stato nulla da fare: quando gli operatori sanitari del 118 sono giunti sul posto era già deceduto. Il tram che l'ha investito è stato trovato al capolinea di Casaletto, sulla carrozzeria aveva tracce ematiche compatibili con l'incidente. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato.