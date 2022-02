Trovato il cadavere di un uomo sulla Gianicolense: investito dal tram, l’autista non se n’è accorto Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe una persona senza fissa dimora. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia l'altro ieri sera a Roma sulla Gianicolense, nel quartiere di Monteverde. Un uomo è stato trovato cadavere sulle aiuole che separano le corsia della strada, dove passa il tram. Secondo le prime informazioni, il corpo aveva gravissime ferite alle gambe, che sembra siano state tranciate dall'impatto con un tram. L'allarme è stato lanciato da un passante dopo le 22 di sabato 12 febbraio. Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze del 118 e le forze dell'ordine, con le volanti della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il servizio è stato ovviamente interrotto, in modo da eseguire i rilievi del caso e rimuovere il corpo dell'uomo, sul quale sarà disposta l'autopsia.

La prima ipotesi delle forze dell'ordine è stata proprio quella dell'investimento da parte di un tram. Gli agenti sono andati al capolinea di Casaletto, dove hanno subito trovato il mezzo che avrebbe investito l'uomo: non sembrano esserci dubbi però dato che sulla carrozzeria c'erano tracce ematiche compatibili con quelle dell'investimento avvenuto poco prima. A quanto si apprende, l'autista non si sarebbe accorto di nulla: così ha detto agli agenti del commissariato San Paolo che lo hanno ascoltato per far luce sull'accaduto. Due le ipotesi al momento: o la vittima è caduta sui binari, ed è stata investita, oppure stazionava sui binari e non sarebbe stata vista a causa del buio. L'uomo non è stato ancora identificato: sembra sia una persona senza fissa dimora, ma saranno ulteriori accertamenti a stabilirlo con certezza.