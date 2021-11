Si ribalta un camion su via Pontina: strada chiusa in ingresso a Roma Si ribalta camion su via Pontina in ingresso a Roma. Traffico deviato in entrambe le direzioni per incidente.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Difficoltà alla circolazione da questa notte su via Pontina. La strada statale 148 è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 20,400, a causa di un incidente avvenuto in ingresso della capitale. Era ancora buio quando qui si è ribalto un mezzo pesante per cause ancora da chiarire. In direzione di Roma il traffico è deviato verso Castel Romano, verso Latina in direzione di Terracina. Sul posto era presente il personale di Anas e le Forze dell'Ordine, a lavoro per i rilievi e per la rimozione del mezzo incidentato in modo da ripristinare al più presto la sicurezza sulla sede stradale e così la normale circolazione. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare, in particolare sono segnalate code su via di Trigoria, e code da Montedoro in direzione di Latina su via di Pratica di Mare.