Si ribalta con il trattore e rimane incastrato, soccorso in codice rosso è grave

Grave incidente sul lavoro nella zona archeologica di Grotta Rossa, a Roma. Un uomo è rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. Salvato dai vigili del fuoco, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

Rimane incastrato sotto il suo trattore, ma viene salvato dai vigili del fuoco. È successo martedì 7 ottobre 2025 a Roma, in via Vitorchiano, all'interno dell'area archeologica di Grottarossa. L’uomo, un trattorista impegnato in lavori nell’area, è stato estratto dal mezzo ed è attualmente ricoverato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

Incastrato sotto il trattore

Secondo le prime informazioni, il trattorista stava guidando il suo mezzo nel terreno dell'area archeologica a pochi metri dal deposito di Atac e dal depuratore dell'acqua di Acea Ato 2. Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, un errore nella manovra o un possibile malfunzionamento del mezzo, il trattore si è ribaltato. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo, riuscendo però a contattare i soccorsi in tempo.

In azione il carro sollevamenti dei vigili del fuoco

Intorno alle 14.00, la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato le due squadre di terra 9/A2 e 1/A e anche un carro sollevamenti, necessario a spostare il trattore. Grazie all’intervento rapido e coordinato, i soccorritori sono riusciti a liberare l'uomo sollevando il mezzo senza provocare ulteriori danni.

Il trattorista in codice rosso al Sant'Andrea

Una volta estratto, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118, che ha deciso per il trasporto immediato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, dove riceverà le cure necessarie. Al momento non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.