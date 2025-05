video suggerito

Si presenta in Questura con 50 grammi di hashish ma la busta gli cade dalle tasche, denunciato Ha ricevuto una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo, che si è presentato alla Questura di Latina con 50 grammi di hashish. La bustina contenente la droga gli è scivolata da una tasca e i poliziotti l’hanno scoperto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È entrato nella Questura di Latina con 50 grammi di hashish nascosti all'interno di una tasca. Accidentalmente però la bustina contente la droga gli è scivolata dai pantaloni ed è caduta a terra, così i poliziotti lo hanno scoperto e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo in attesa nell'ufficio immigrazioni della Questura di Latina

L'episodio, che ha dell'inverosimile, è successo a Latina nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito protagonista è un uomo, che si è recato nell'Ufficio Immigrazione della Questura. Doveva sottoporsi infatti a dei procedimenti legati alla normativa sull'immigrazione regolare.

La bustina con l'hashish cade da una tasca

Gli agenti di turno non si sarebbero immaginati quanto stava per accadere: durante l'attesa da una tasca dell'uomo è caduta inavvertitamente una strana busina sul pavimento. Lui, che se ne è accorto subito, ha cercato di nasconderla, guardandosi intorno, timoroso che qualcuno l'avesse visto. Il suo comportamento non è però sfuggito ai poliziotti, che si sono insospettiti e hanno fatto un controllo. Non era infatti normale che per una semplice bustina di plastica, magari vuota, si prodigasse a prestare così tanta attenzione, un motivo doveva esserci e l'hanno scoperto.

Leggi anche Precipita con il parapendio contro una roccia e muore, la vittima è un 55enne

Denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente

Gli agenti hanno chiesto all'uomo di consegnare loro la bustina e l'intuizione si è rivelata corretta: al suo interno c'erano 50 grammi di hashish, la droga era suddivisa in varie dosi, pronte ad essere presumibilmente vendute ai clienti. L'uomo ha ricevuto una denuncia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e la droga è stata sequestrata.