Si presenta come maestro di skateboard, poi molesta un ragazzino di 14 anni L’uomo adesso è indagato per tentata violenza sessuale e adescamento. I fatti sono avvenuti a Roma nel 2021.

A cura di Enrico Tata

"Sono un maestro di skateboard, lavoro con i bambini autistici", aveva detto B.G., 45 anni. E invece, stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, era tutta una messa in scena. L'uomo adesso è indagato per tentata violenza sessuale e adescamento ai danni di un ragazzino di 14 anni.

I fatti sono avvenuti nel 2021 a Roma tra Colle Oppio e il Ponte della Musica

Stando a quanto riportato sul quotidiano La Repubblica, i fatti risalgono al giugno del 2021. Nello skatepark di Colle Oppio, nel centro di Roma, l'uomo ha cominciato a dare lezioni di skateboard al ragazzino, che si era fidato di lui. Gli ha dato il suo contatto e l'altro gli ha scritto: "Sono a Colle Oppio dalle 12.30 e non ho lezioni fino alle 16.30".

Dopo aver fatto qualche volteggio, il ‘maestro' ha invitato il 14enne a seguirlo sotto il Ponte della Musica, dove si trova un'altra pista da skateboard. In macchina, però, ha cominciato ad accarezzargli le gambe in modo insistente. Il ragazzino si è spostato, ma ha letto alcuni messaggi che gli erano sfuggiti, inviati in precedenza dall'uomo: "Comunque credo di avere una leggera attrazione per il tuo stato… vorrei conoscerti meglio e più personalmente. Poi cancella non si sa mai che la gente non capisce".

Il finto maestro di skateboard è stato denunciato ai carabinieri

Il 14enne ha capito la situazione e ha scritto subito a un'amica chiedendole di organizzare una finta emergenza. Dopo essere riuscito ad allontanarsi, ha denunciato ai carabinieri il finto maestro, che nei giorni scorsi ha continuato a scrivergli messaggi e a insistere, chiedendo di rivedersi. Adesso dovrà difendersi dalle pesanti accuse di tentata violenza sessuale e adescamento