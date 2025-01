video suggerito

Si perde in via del Corso la notte di Capodanno: i vigili ritrovano una donna con Alzheimer Momenti di paura per una turista, che ha perso sua mamma 65enne affetta da Alzheimer nel cenrto storico di Roma la notte di Capodanno. Una storia a lieto fine, grazie agli agenti della polzia locale, che l'hanno ritrovata nella zona di via del Tritone.

A cura di Alessia Rabbai

La coppia di turisti che si è rivolta agli agenti della polizia locale di Roma Capitale

Una storia di Capodanno a lieto fine quella di una donna di sessantacinque anni con Alzheimer, che si è persa per le strade del centro storico di Roma. I suoi famigliari, non vedendola più, ne avevano segnalato la scomparsa e hanno passato la serata del 31 dicembre preoccupati per la sua assenza. Una vicenda che si è conclusa fortunatamente con il migliore degli esiti, grazie all'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno trovato la donna e l'hanno riportata dai suoi cari, che hanno potuto riabbracciarla.

Secondo le informazioni apprese era da poco scoccata la mezzanotte e nella Capitale erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno. Due giovani turisti hanno raggiunto gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana della polizia locale di Roma Capitale in via del Corso, mentre erano impegnati in uno dei servizi di controllo per la sicurezza urbana, come previsto dal piano di vigilanza per il Capodanno.

Stavano cerando disperatamente la mamma di uno dei due, di cui avevano perso le tracce: una donna di sessantacinque affetta da morbo di Alzheimer, che si era allontanata. Temevano per la sua incolumità perché si trovava in stato confusionale e non sarebbe riuscita a mettersi in contatto con loro in maniera autonoma.

La pattuglia ha subito acquisito tutti gli elementi utili a ritrovarla, ha chiesto ai famigliari una foto per avviare le ricerche e rintracciarla il prima possibile. I due turisti hanno inoltre raccontato di essere riusciti a fare una videochiamata con la donna poco prima e hanno descritto agli agenti alcune caratteristiche del luogo in cui hanno visto che si trovava.

Grazie ai dettagli raccolti gli agenti hanno dato il via alle ricerche, rintracciando la donna poco dopo. Si trovava nella zona di via del Tritone, dove stava camminando per strada da sola. I vigili urbani l'hanno raggiunta e contattato immediatamente i famigliari. La figlia l'ha riabbracciata e sollevata, ha ringraziato gli agenti per averle fatto ritrovare la mamma, consentendole così di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.