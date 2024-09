video suggerito

Si masturba in treno davanti ad una ragazza di 19 anni: riconosciuto dalla maglietta e denunciato Si è seduto davanti alla ragazza, poi ha iniziato a masturbarsi. All'arrivo della polizia si è dileguato, ma in breve tempo è stato rintracciato.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo in treno. Poco dopo essere salita a bordo del convoglio, l'uomo si è avvicinato alla ragazza, una diciannovenne. E si è seduto davanti a lei. Poco dopo avrebbe infilato una mano nei pantaloni e avrebbe iniziato a masturbarsi. La ragazza ha cambiato vagone, ma lui l'avrebbe seguita. Così ha lanciato l'allarme.

Si masturba in treno e segue una 19enne: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche giorno fa e sono avvenuti su un treno proveniente da Roma in direzione nord, nel tratto fra Vetralla e Viterbo. All'interno del convoglio, nel tardo pomeriggio, un uomo si è avvicinato ad una ragazza di 19 anni. Si è seduto di fronte a lei, ha messo una mano nei pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. Notando la scena che stava avvenendo davanti a lei, si è alzata e ha cambiato posto, spostandosi in un altro vagone, spaventata.

L'uomo, però, si è alzato con lei e l'ha seguita, sedendosi di nuovo davanti a lei, continuando a toccarsi le parti intime, come specificato da alcune testate locali. Fino all'arrivo nella stazione di Viterbo.

La richiesta di aiuto

Ancora spaventata, la ragazza ha deciso di chiedere aiuto al capotreno e ha allertato le forze dell'ordine, facendo una chiamata di segnalazione al numero di emergenza unico 112. Al loro arrivo, una volta fermati a Viterbo, però, l'uomo si era già dato alla fuga.

Questo non ha impedito agli agenti di rintracciarlo, grazie ad un dettaglio che non è sfuggito loro. L'uomo, mentre stava molestando la ragazza, indossava una maglietta con la stampa di una vistosa banana. Notato anche dagli agenti in centro a Viterbo, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.