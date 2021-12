Si lavora per salvare la Befana a piazza Navona: ipotesi festa di un solo giorno il 6 gennaio Il Campidoglio sta valutando di allestire e organizzare una festa a piazza Navona nell’arco di una sola mattinata il 6 gennaio, giorno della Befana.

A cura di Enrico Tata

La festa della Befana a piazza Navona, con le storiche bancarelle, è stata annullata per il 2022 a causa Covid. Tuttavia si è aperto uno spiraglio per salvare, almeno in parte, l'evento: l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli, ha inviato alla omonima commissione capitolina una nota in cui si dice che con le condizioni attuali si potrebbe valutare di allestire e organizzare una festa nell'arco di una sola mattinata il 6 gennaio, giorno della Befana. Nella nota firmata da Lucarelli, ha spiegato il presidente della commissione Commercio, Andrea Alemanni, Partito democratico, "c'è scritto che agli operatori è stato detto che con le condizioni attuali potrebbe esserci la possibilità di organizzare un evento anche solo la giornata del 6 gennaio. Per fare un evento di un giorno i tempi ci sono".

La decisione di annullare la festa della Befana 2022 è stata presa dall'amministrazione Raggi

In realtà la decisione di annullare anche per quest'anno la festa della Befana è stata presa già ad aprile scorso dall'amministrazione Raggi e nello specifico dall'ex assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Andrea Coia, e l'attuale giunta ha semplicemente recepito questa indicazione. "Si ritiene opportuno impartire fin da ora specifico indirizzo, affinché gli uffici possano adottare i necessari atti volti a sospendere anche per la stagione 2021-2022 la manifestazione in quanto, pur nella speranza di uscire dalla condizione di emergenza quanto prima possibile, ragioni di prudenza e di massima salvaguardia della salute pubblica impongono di programmare tempestivamente le azioni amministrative impartendo specifiche indicazioni", la decisione della precedente amministrazione capitolina.