Si lancia da Ponte Sisto e viene soccorso dai vigili del fuoco: giovane in condizioni gravi Un ragazzo ha tentato il suicidio lanciandosi da Ponte Sisto, in zona Trastevere: salvato e soccorso dai pompieri, è in gravi condizioni.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno 2022, verso le ore 14: un giovane ragazzo ha tentato di suicidarsi lanciandosi nel fiume Tevere da Ponte Sisto, che collega il quartiere di Trastevere, dove si affaccia su piazza Trilussa, a quello di Campo de' Fiori, in pieno centro di Roma.

Il giovane, ancora per ragioni sconosciute, ha deciso di compiere questo gesto tragico e disperato: si è arrampicato sul parapetto che avvolge il ponte, oltrepassandolo per gettarsi nelle acque del fiume, lanciandosi nel vuoto prima di compiere un volo di diversi metri e sprofondare nel Tevere.

L'arrivo delle autorità e l'inizio dell'operazione

Non appena allertati, sul luogo del tentato suicidio sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco con un'autoscala, Fluviale, il Nucleo SAF e quello SMTZ: il loro intervento si è rivvelato necessario fin da subito. Arrivati sul luogo, gli specialisti del nucleo SAF, cioè del nucleo speleo-alpino-fluviale, si sono calati dal centro di Ponte Sisto con l'aiuto dell'autoscala (come si vede nella foto in alto) per raggiungere e soccorrere il giovane. Oltre ai pompieri, sul luogo si sono recati anche il Capoturno dei Vigili sul Fuoco e una volante della Polizia di Stato per effettuare gli accertamenti di loro competenza.

Il ragazzo soccorso

Una volta raggiunto il giovane, i pompieri lo hanno immediatamente soccorso, stabilizzandolo in barella e affidandolo alle cure dei medici e degli infermieri del personale sanitario del 118. Il ragazzo è stato trasportato al San Camillo in gravi condizioni: si trova in codice rosso.