Si finge un turista e ruba 650 euro da una farmacia: ex detenuto fermato ad un posto di blocco Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia. L'uomo dopo aver rubato l'incasso della giornata è scappato a bordo del suo scooter per essere poi identificato poco dopo ad un posto di blocco istituito dalla Polizia di Stato.

A cura di Enza Savarese

Il furto ripreso dalla videocamere di sorveglianza

Deruba una farmacia fingendosi un turista. L'uomo, un quarantaseienne ex detenuto, colpevole in passato di reati contro il patrimonio, è scappato a bordo del suo scooter con i 650 euro prelevati dalla cassa della farmacia. Incastrato dalle videocamere di sorveglianza dell'attività, il ladro è stato fermato a un posto di blocco, che la Polizia di Stato aveva predisposto in una delle vie circostanti al luogo del furto. Con la refurtiva ancora addosso, l'uomo è stato arrestato e trasportato al carcere di Regina Coeli.

Succede nella zona di Grotta di Gregna, a Roma. Dai video delle telecamere di videosorveglianza si vede il colpevole accostare lo scooter vicino all'entrata della farmacia ed entrare nel locale ancora con il casco indosso. Dopo aver fatto finta di chiedere informazioni alle due farmaciste in servizio, il 46enne si è diretto alla cassa presente dietro al bancone rubando l'incasso della giornata, circa 650 euro in totale. Probabilmente non soddisfatto dal bottino, l'uomo ha rovistato negli altri cassetti del bancone, rovesciando a terra documenti e medicinali vari conservati negli scompartimenti. Dalle immagini di video sorveglianza si vede anche l'uomo strattonare una delle due farmaciste e trascinarla nel retro, con ogni probabilità nella speranza di trovare altro denaro nel locali interni della farmacia, per poi riapparire pochi istanti dopo e scappare a bordo del suo scooter.

L'arrivo della pattuglia della polizia è stato repentino, allertata già dall'allarme silenzioso che è scattato all'interno dell'esercizio commerciale. La sala operativa della Questura di Roma ha predisposto diverse pattuglie nelle vie circostanti alla zona del furto. È proprio in uno di questi posti di blocco, che l'uomo ancora in scooter è stato fermato ed identificato come il colpevole.