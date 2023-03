Si finge suo fratello per evitare la multa: stava guidando una Ferrari ubriaco e senza patente Ubriaco, sotto effetto di stupefacenti e senza patente è stato trovato alla guida della sua Ferrari. Per sfuggire alla multa si è finto (di nuovo) suo fratello: condannato ad 8 mesi.

A cura di Beatrice Tominic

Stava sfrecciando per le strade di Roma al volante della sua Ferrari 458 quando è stato fermato dai vigili che lo hanno trovato ubriaco, sotto effetto di stupefacenti e senza patente perché sospesa: quando ha dovuto fornire i suoi dati agli agenti, però, ha dichiarato di essere suo fratello minore. Proprio quest'ultimo si è visto recapitare la sanzione per violazioni non commesse. Una situazione del genere si era verificata già tre anni prima, nel 2015, quando era stato trovato in sella ad una moto Bmw senza assicurazione né patente, come riportato da il Messaggero.

Dichiara di essere suo fratello per evitare la multa e finisce a processo

I fatti si sono svolti nella serata del 31 maggio 2018: il quarantaseienne S.L. si trovava alla guida della sua Ferrari 458 quando è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Viaggiava senza patente perché gli era stata sospesa e inizialmente si era rifiutato di recarsi nella struttura più vicina effettuare gli esami di routine per verificare la presenza di alcool e stupefacenti nel sangue: guidava ubriaco e sotto l'effetto di droga. Quando gli agenti gli hanno chiesto di fornire i suoi dati, infine, si è presentato come C.L., il fratello di due anni più piccolo, per evitare multe e eventuali processi.

Il processo

Quando si è visto recapitare la multa, il vero C.L. ha compreso che ci doveva essere un errore. Il quarantaseienne, probabilmente, sperava di non essere scoperto, invece è finito comunque a processo. Nella giornata di ieri, martedì 28 marzo, è stato condannato a otto mesi di reclusione per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità e guida in stato di alterazione psico-fisica.