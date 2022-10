Si distrae alla guida e investe una mamma con il passeggino: bimba di 2 anni finisce in ospedale L’incidente è avvenuto per la precisione tra via IV Novembre e viale del Lavoro a Ciampino, provincia di Roma.

A cura di Enrico Tata

Incidente nel fine settimana a Ciampino, provincia di Roma, dove una donna ha investito una mamma e il suo passeggino. La macchina ha preso in pieno la signora mentre lei stava attraversando sulle strisce pedonali. La figlia di appena due anni è rimasta ferita ed è stata accompagnata insieme alla mamma al pronto soccorso di un ospedale romano. Per fortuna, la velocità a cui procedeva l'automobile era talmente bassa che non ci sono state conseguenze gravi. La conducente della macchina, inoltre, si è fermata immediatamente a prestare i primi soccorsi.

L'incidente è avvenuto per la precisione tra via IV Novembre e viale del Lavoro, riporta il Corriere della Città. La mamma, come detto, stava attraversando l'incrocio sulle strisce pedonali con il passeggino a bordo del quale riposava la figlia, una bambina di appena due anni. La conducente dell'automobile si è distratta, forse a causa della presenza dei carabinieri che stavano lavorando su un altro incidente avvenuto nei pressi dell'incrocio, e ha preso in pieno la donna. Fortuntamente, però, la velocità di marcia era molto bassa e le conseguenze sono state gravi. Sia la bimba che la mamma sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e accompagnate al pronto soccorso di un ospedale della Capitale. La piccola è stata dimessa in serata e le sue condizioni di salute sono buone. Praticamente illesa la mamma.

Nel primo incidente sono rimasti coinvolte un'automobile e uno scooter. Secondo quanto ricostruito, la macchina stava svoltando a sinistra e ha preso lo scooter fermo all'incrocio. Il conducente del mezzo a due ruote è caduto a terra, ma per fortuna non è rimasto ferito.