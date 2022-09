Si avvicina a meno di 500 metri all’ex che lo aveva denunciato: arrestato 44enne violento Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Palestrina per aver tentato di avvicinare, non si sa con quali intenzioni, l'ex compagna, che lo aveva già denunciato per maltrattamenti. L'uomo, che aveva già il braccialetto elettronico alla caviglia, si trova adesso agli arresti domiciliari.

Il 44enne era stato già denunciato dall'ex compagna per maltrattamenti. La picchiava, la minacciava, la insultava e le rendeva la vita impossibile. Lei lo ha lasciato e denunciato ai carabinieri. Per evitare che si avvinasse a lei, gli era stato messo il braccialetto elettronico alla famiglia, ma evidentemente nemmeno quello è riuscito a fermarlo.

E ad agosto, dopo due mesi, ha subito infranto il divieto, cercando di avvicinarla.

Il braccialetto elettronico è però fatto apposta per intervenire subito in casi come questi. L'uomo è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari. Nel caso dovesse ancora violare la misura cautelare, la misura potrebbe essere aggravata ulteriormente, fino ad arrivare anche all'ingresso in carcere.

Quello avvenuto a Cave è l'ennesimo arresto nei confronti di uomini maltrattanti. Solo ieri un uomo è stato arrestato per aver massacrato l'ex di botte. Anche lui era stato denunciato già dalla donna, ma si era fatto aprire la porta di casa con la scusa di voler parlare. Quando lei ha aperto, lui le è saltato addosso, prendendola a calci e pugni.

Solo l'intervento di un vicino ha evitato che la situazione degenerasse ancora di più. L'uomo ha fatto fuggire l'ex della donna, che però è stato arrestato poco dopo dai carabinieri, che sono riusciti a trovarlo in poco tempo.