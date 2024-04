video suggerito

Prof arrestato per pedofilia: suore e psicologi sapevano degli abusi ma non lo hanno denunciato Almeno quattro persone, due suore e due psicologi, sarebbero stati a conoscenza dei presunti abusi sessuali del professore di religione Alessandro Frateschi. Non lo hanno denunciato, ma sono rimasti in silenzio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Sarebbero state a conoscenza dei presunti abusi sessuali di cui è accusato Alessandro Frateschi almeno quattro persone, sulle quali indaga la Procura della Repubblica di Latina. Come riporta Il Messaggero, si tratta di due suore e due psicologi, che avrebbero saputo cosa faceva il professore di religione, ma che non lo hanno denunciato. Il cinquantenne è stato arrestato per pedofilia. Un quadro di violenze che è emerso solo in seguito, dopo le denunce al liceo Majorana. Per l'avvocato delle parti civili, Nicodemo Gentile, gli abusi sessuali al liceo potevano essere evitati se si fossero presi subito provvedimenti nei confronti del docente: "Le suore sapevano, ma non denunciarono, gli abusi sessuali al Majorana sono avvenuti l'anno successivo". L'udienza preliminare riprenderà giovedì 4 aprile. Il giudice affiderà l'incarico a uno psicologo, per ascoltare i giovani, vittime delle presunte violenze.

Due suore e due psicologi erano a conoscenza degli abusi sessuali del prof

Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine ad essere a conosceza dei presunti abusi sessuali compiuti dal professore erano almeno quattro persone, due suore e due psicologi, i quali avrebbero taciuto tutto. Il docente pare sia infatti stato contattato da una prima religiosa, che non lo ha denunciato. Stesso discorso per un'altra suora, che frequentava la stessa casa famiglia del professore.

La testimonianza di una ragazza e di suo fratello

Una ragazza, che viveva in una casa famiglia insieme al fratello, ha raccontato gli abusi che quest'ultimo avrebbe subito e di aver conosciuto il professore. Un rapporto quello dei due fratelli e il docente, che è proseguito a casa sua, dove il ragazzo ha trascorso le vacanze di Natale, mentre la sorella, positiva al Covid, no. E proprio in quel frangente si sarebbero consumate le violenze denunciate dal ragazzo e dalla sorella ai carabinieri. Il giovane infatti si era confidato con una psicologa, esprimendo l'intenzione di rivolgersi alle forze dell'ordine, cosa che non gli è stata permessa. Il ragazzo poi avrebbe raccontato la stessa cosa allo psicologo di un'altra casa famiglia, il quale si sarebbe confrontato con una suora e anche in quel caso non è partita alcuna denuncia. Poi sono arrivate le denunce dal liceo Majorana, che hanno acceso i riflettori della Procura sul caso e il professore è stato arrestato.