Prof di religione arrestato per pedofilia: la diocesi lo licenzia, non potrà più insegnare a scuola "Revocato l'incarico per compromissione del rapporto fiduciario" con questa motiovazione Alessandro Fineschi, il prof di religione arrestato per pedofilia, è stato licenziato dall'Istituto diocesano e non potrà più insegnare in nessuna scuola.

A cura di Alessia Rabbai

Alessandro Fineschi, il professore di religione arrestato per presunti abusi sessuali su minori, tra i quali gli studenti del Liceo Majorana, è stato licenziato dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Latina. Il provvedimento è arrivato insieme all'annuncio dell'Istituto Diocesano, presieduto da Massimo Baldan. Le motivazioni del licenziamento sono per "compromissione del rapporto fiduciario". Oggi si è svolta un'udienza preliminare in Tribunale, durante la quale è stato nominato uno psicologo, per assistere le vittime durante la ricostruzione dei fatti in aula e per verificare l'autenticità del loro racconto, che per la Procura è credibile e coerente.

Revocato l'incarico per compromissione del rapporto fiduciario

"Il provvedimento – spiega Baldan, come riporta Il Messaggero – è stato adottato al termine delle procedure previste in questi casi dalla legislazione italiana a tutela e garanzia dei lavoratori (Statuto dei Lavoratori), procedure che in casi di particolare complessità, esigono adeguata tempistica". Dopo i fatti che gli sono stati contestati e per i quali è finito a processo, Fineschi aveva mantenuto il suo incarico amministrativo, proprio perché non era a contatto con i bambini. Tuttavia ora si è deciso per la revoca, perché venuto meno il rapporto di fiducia con l'Istituto.

Il prof di religione arrestato per pedofilia non potrà più insegnare

Gli investigatori in occasione delle indagini hanno svolto una perquisizione anche nella sede della Diocesi di Latina, sequestrando il computer che utilizzava al lavoro, per verificare se ci fosse del materiale pedopornografico. A Fineschi, oltre alla revoca dell'incarico ricoperto nell'Istituto diocesano, gli è stata tolta anche l'abilitazione all'insegnamento, e non potrà più fare il docente di religione in alcuna scuola. Il suo caso è inoltre arrivato al Dicastero per la dottrina della fede a Roma.