Festa abusiva sulla Flaminia con 400 giovani: denunciata l’organizzatrice Interrotta una festa abusiva con oltre 400 partecipanti sulla Flaminia. La responsabile è stata denunciata e multata. Il locale era sprovvisto di autorizzazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

La polizia ha interrotto un rave abusivo con oltre 400 persone in via Flaminia Nuova, nella zona nord di Roma. Le pattuglie del XV gruppo Cassia dei vigili urbani hanno denunciato la titolare della struttura per la festa non autorizzata, organizzata senza alcun rispetto delle norme per garantire la sicurezza dell'evento. Inoltre, la donna, di 53 anni, è stata anche multata dalla polizia per la somministrazione irregolare di alcolici durante la serata. Il locale utilizzato per il rave non era agibile, non aveva a disposizione le uscite di emergenza ed era sprovvisto di autorizzazioni.

Il rave abusivo in un locale in zona Flaminia a Roma

Sono state le auto lasciate in sosta selvaggia in via Nuova Flaminia ad attirare ieri sera l'attenzione dei vigili urbani del gruppo Cassia. Un fenomeno insolito per un martedì sera. Poi la musica ad alto volume che proveniva da un locale. Ecco più di 400 ragazzi che ballavano e bevevano, in una mega festa abusiva senza controlli. I caschi bianchi hanno così scoperto il rave. Dopo aver intimato gli organizzatori di interrompere la festa clandestina, che ha avuto luogo tra Tor di Quinto e Grottarossa, i caschi bianchi della Capitale hanno individuato e identificato la responsabile. La 53enne è stata denunciata per l'evento e la vendita di bevande alcoliche senza autorizzazione.

La struttura non era agibile e non aveva uscite di emergenza

Centinaia di ragazzi si erano dati appuntamento nella struttura. L'evento, senza dubbio riuscito in termini di partecipazione, aveva radunato nell'edificio troppe persone, in un locale sprovvisto di agibilità e riempito ben oltre una possibile capienza utile a garantire minime condizioni di sicurezza.