Scoperta enorme discarica abusiva a Colle del Sole: pneumatici e rottami di auto in un'area di 1500mq Un'area di 1500 metri quadrati era stata trasformata in un luogo per accumuli di vecchie automobili, ferri vecchi e pezzi di ricambio. Due persone, di 75 e 54 anni, individuate come responsabili degli illeciti, sono state denunciate per gravi reati ambientali.

A cura di Enrico Tata

Una maxi discarica abusiva è stata scoperta dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale in zona Colle del Sole, estrema periferia Est di Roma nei pressi di Rocca Cencia. Un'area di 1500 metri quadrati era stata trasformata in un luogo per accumuli di vecchie automobili, ferri vecchi e pezzi di ricambio. Due persone, di 75 e 54 anni, individuate come responsabili degli illeciti, sono state denunciate per gravi reati ambientali.

Gli agenti del gruppo Torri, nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale di pezzi d'auto, sono riusciti a scoprire la discarica grazie ad accertamenti su un'automobile rubata e abbandonata a Colle del Sole. Controllando l'intera area verde, hanno trovato furgoni, roulotte, pneumatici usati, parti di carrozzeria, automobili, rifiuti speciali e pericolosi. Alcune automobili erano prive di targhe e altre componenti erano smontate e probabilmente destinate al mercato dei ricambi usati. Erano accatastati su una parte del terreno di proprietà privata.

Gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto hanno sequestrato tutti i veicoli, ormai in stato fatiscente. L'intera area era stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva con, sottolineano i vigili in una nota, "con i conseguenti danni ambientali causati dall'abbandono di rottami e rifiuti pericolosi a diretto contatto con il suolo, senza alcuna protezione per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti all'interno del terreno".

Due persone, di 75 e 54 anni, sono state denunciate per gravi reati ambientali poiché individuate come responsabili degli illeciti.