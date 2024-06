video suggerito

Si allontana da casa e scompare nel nulla, l’appello dei familiari di Alessandra: “Aiutateci” “Aiutateci a ritrovare Alessandra”, questo l’appello da parte dei familiari di Alessandra, una donna di 63 anni scomparsa da Roma domenica 9 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra scomparsa da Roma.

Si è allontanata da casa ed è scomparsa nel nulla. È successo ad Alessandra, donna di 63 anni, sparita a Roma la scorsa domenica 9 giugno. Paura fra i familiari che hanno lanciato un appello per ritrovarla: "Aiutateci, temiamo che possa trovarsi in difficoltà". Le ricerche sono in corso in tutta la capitale.

Alessandra scomparsa a 63 anni: dove potrebbe trovarsi

Le ipotesi su dove possa trovarsi la sessantatreenne sono diverse. La sessantatreenne si è allontanata da casa sua nella giornata di domenica 9o giugno. La sua abitazione si trova nel quadrante est della capitale, fra il quartiere del Nomentano e quello di San Basilio.

L'ipotesi più accreditata, secondo i parenti, è che possa trovarsi ancora ancora nella capitale, ma nel quartiere Prati, forse nell'area intorno al Vaticano. "Qualcuno l'ha incontrata? Aiutateci a trovare Alessandra", scrivono i familiari mentre, nel frattempo, il cellulare della donna risulta spento.

Scomparsa da San Basilio: come rintracciarla

La sessantatreenne lavora come impiegata e vive da sola a Roma, nella zona fra il Nomentano e San Basilio. È uscita dalla sua abitazione e non è più rientrata. Non ha con sé i farmaci che dovrebbe assumente per la sua terapia, ma dovrebbe essere in possesso, invece, di documenti e cellulare, anche se al momento, come anticipato, risulta spento.

È scomparsa domenica 9 giugno 2024, i familiari temono che possa trovarsi in difficoltà, disorientata. Alta un metro e 60 circa, è di corporatura magra e pesa 55 chili circa. Ha la pelle chiara, gli occhi grandi e castani, come i capelli, che sono ricci. Ha le sopracciglia folte e porta gli orecchini. Non si è certi di cosa indossasse il giorno della sua scomparsa.