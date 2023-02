Sgomberi a San Basilio negli appartamenti dei clan, trovata droga Tre appartamenti riconducibili alle famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte sono stati sgomberati stamattina a San Basilio. Trovata anche della droga.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Blitz a San Basilio, dove gli agenti della Polizia di Stato e della polizia locale di Roma Capitale hanno fatto irruzione all'interno delle abitazioni in via Sirolo e via Corinaldo di alcuni clan della periferia romana. Gli agenti hanno sgomberato tre appartamenti delle famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte, occupati abusivamente. Ad essere presenti durante le operazioni che hanno liberato le abitazioni gli addetti di Ater, per procedere alla riaquisizione degli immobili. Le case sono infatti di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Comune di Roma. Gli appartementi, completato l'iter burocratico necessario in questi casi, verranno riassegnati ai cittadini. L'intervento congiunto di polizia e vigili urbani si è svolto la mattinata presto di oggi, giovedì 16 febbraio, come stabilito in Prefettura e disposto dal questore.

Trovata droga negli spazi comuni

I poliziotti durante l'operazione a San Basilio hanno perlustrato gli edifici alla ricerca di attività illegali e hanno trovato della droga. La sostanza stupefacente, cocaina e hashish, era nascosta in spazi comuni. Era già suddivisa in dosi, pronte per essere vendute e destinate a rifornire i clienti che ne avrebbero fatto richiesta. I poliziotti sono entrati anche negli appartamenti con i cani antidroga. I poliziotti hanno inoltre trovato bilancini di precisione per la suddivisione della droga e materiale utile al confezionamento. Tutta la sostanza stupefacente trovata è stata sequestrata. Presenti insieme alla Polizia di Stato gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, lo Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale) e Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana).