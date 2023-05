Sgomberato l’appartamento di Roberto Spada a Ostia. E lui sui social: “Cerco casa senza busta paga” L’appartamento occupato da Roberto Spada è stato sgomberato questa mattina dai carabinieri di Ostia. Poche ore fa sui social, il boss scriveva: “Cercasi casa in affitto per noi, imminente…nel decimo municipio…ps senza busta paga…”.

A cura di Natascia Grbic

È stato sgomberato questa mattina dal Nucleo investigativo del Gruppo di Ostia l'appartamento di Roberto Spada a Ostia. Si trattava di una casa popolare in via Guido Vincon 27 occupata abusivamente da Spada, noto esponente della criminalità operante sul litorale romano e già condannato per la testata al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi. Lo sgombero è stato effettuato in seguito al decreto di sequestro preventivo dell'immobile su delega della procura di Roma. Da anni, inoltre, Spada non pagava le utenze, essendosi allacciato abusivamente alla corrente elettrica.

"Desidero innanzitutto ringraziare tutte le forze dell'ordine schierate questa mattina per effettuare lo sgombero degli alloggi occupati ad Ostia – ha dichiarato in una nota l'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi – Un'operazione di ripristino della legalità, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Ostia, che rappresenta un'ottima notizia per Roma e per i suoi cittadini. L'Amministrazione è in prima linea contro chi, con la violenza, si approfitta del patrimonio pubblico, calpestando i diritti di chi è in attesa di una casa popolare. Poche parole e molti fatti, l'alloggio liberato sarà oggi stesso allarmato e sottoposto a videosorveglianza, in attesa della sua successiva assegnazione non appena sarà dissequestrato".

Proprio ieri, a poche ore dall'esecutività dello sfratto, Roberto Spada ha pubblicato un annuncio su Facebook per la ricerca di una casa. "Cercasi casa in affitto per noi, imminente…nel decimo municipio…ps senza busta paga…". E c'è chi gli ha mandato dei messaggi dei solidarietà, e altri che hanno offerto alloggi. Rigorosamente a Ostia però.