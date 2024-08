Sgomberato accampamento abusivi a Monte Mario, ne restano altri 3: a inizio agosto il maxi incendio

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Sono cominciate oggi le operazioni di sgombero dei primi due insediamenti abusivi, sui cinque in totale, che sono stati scoperti nel parco di Monte Mario. A inizio agosto un vasto incendio che ha distrutto parte del bosco sulla collina è partito proprio dal fuoco acceso in uno di questi accampamenti improvvisati.

All'interno di questo insediamento, che si trova nei pressi di piazza delle Medaglie d'oro alla Balduina, vivevano circa 10 o 12 persone, tutte adulte e di nazionalità romena, ha spiegato la vicecomandante della polizia locale di Roma Capitale, Donatella Scafati. "Gli occupanti sono stati censiti e informati che saremmo venuti oggi a sgomberare il sito. All'interno non è stato trovato nessuno", ha dichiarato Scafati.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, ma anche gli operatori dell'Ama e funzionari dei servizi sociali del Campidoglio. "La parte più importante dell'operazione spetterà all'Ama, che si occuperà di pulire tutta l'area. Altrimenti noi domani ritroveremmo tutti gli occupanti all'interno delle tende. Ama ci ha detto che le operazioni di pulizia andranno avanti per diverse settimane, con gli uomini della polizia locale che saranno sempre presente durante i lavori. Tra gli occupanti non vi erano fragilità, non c'erano minori, erano tutti di nazionalità romena e adulti", ha spiegato ancora la vicecomandante dei vigili.

In merito allo spostamento e al futuro dei dieci occupanti del campo, tuttavia, non ha saputo fornire risposte. "In ogni caso qui non possono stare, è pericolosissimo. Se cucinassero, se utilizzassero bombole del gas, il rischio di sviluppare un altro incendio come quello di agosto sarebbe altissimo. Intanto iniziamo a bonificare quest'area, poi bonificheremo tutta Roma. Noi siamo intervenuti molte volte, di questi insediamenti ne avevamo contezza da anni, ma programmare un intervento sul campo con tutti gli enti non è semplice, ma finalmente oggi l'amministrazione ci è riuscita".