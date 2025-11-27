Sfiduciato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei: “Colpa di un consigliere traditore”

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei è stato sfiduciato. Nove consiglieri – otto d’opposizione e uno di maggioranza – hanno firmato le dimissioni, facendo cadere la giunta.

La giunta di Santa Marinella guidata dal sindaco Pietro Tidei è caduta. Il primo cittadino è stato sfiduciato con la dimissione di nove consiglieri comunali: nelle prossime ore sarà nominato un commissario prefettizio, che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni.

"Come tutti sapete, un consigliere di maggioranza che per sette anni e mezzo non ha mai parlato in Consiglio comunale né fatto una proposta, ha messo la sua firma insieme a quelli di opposizione e hanno provocato la caduta e lo scioglimento del Consiglio comunale, due anni e mezzo prima – ha dichiarato in un video l'ex sindaco Tidei – Tra sette-otto mesi ci saranno nuove elezioni. Prendo con disappunto questa azione di tradimento, che non è nell’etica e nel costume di un consigliere comunale, ma non è una cosa nuova che chi è eletto in una lista passi a piè sospinto in un’altra lista. Ma questa è la storia di interessi personali che prevalgono sulla trasparenza. Io posso solo dirvi, nel salutarvi e accomiatarmi da questa città, che ho trovato milioni di debiti provocati dall’ex sindaco, e ho riportato il bilancio in pareggio. Ma la cosa più importante è che Santa Marinella sta vivendo una stagione felicissima, con finanziamenti dall’Europa, dall’Italia, dalla Regione.

Il consigliere a cui si riferisce Tideo è Jacopo Iachini, passato dalle liste del centrosinistra al Gruppo Misto. "Oggi è giunto il momento di dire basta – le parole di Iachini – La città non merita un clima di odio, di insulti e maleducazione, Ho avuto il coraggio! Il coraggio di fermare i progetti che la città non merita, ad esempio: il project financing sulla passeggiata decisa nella stanza in pochi, il cambio di destinazione d'uso dell'ex Pio X da turistico a case, 100 appartamenti di 167 a Santa Severa sonoramente bocciati dalla sovrintendenza dei beni archeologici… per non parlare del clima d'odio delle offese ai cittadini quotidiani del sindaco… il coraggio di cambiare e di fermare questo scempio io l’ho avuto".