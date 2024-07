video suggerito

Sette borseggiatori arrestati dai carabinieri in 24 ore: a Barberini violenta rissa tra due donne I carabinieri hanno arrestato sette persone nell’arco di 24 ore nell’ambito di controlli destinati a contrastare il fenomeno dei furti. Sempre nel fine settimana si è verificata una violenta rissa a Barberini tra due donne, presumibilmente due borseggiatrici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Foto da Welcome to Favelas

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e della Compagnia Parioli hanno arrestato sette persone accusate di furto o tentato furto aggravato, soprattutto nelle zone del centro e nei pressi delle metropolitane. Si tratta di persone sorprese in flagranza di reato mentre rubavano smartphone, borse e portafogli, approfittando della ressa nei vagoni della metro o per le vie del centro.

Due uomini di 28 e 39 anni sono stati fermati dopo che i carabinieri li hanno visti prendere la borsa di una turista che stava seduta ai tavolini esterni di un bar nei pressi del Colosseo. Altri due uomini sono stati fermati a via Ravenna dai militari perché avevano un atteggiamento sospetto: nel corso del controllo si è avvicinata una persona che poco prima era stata derubata all'interno di un bar, e che aveva riconosciuto i due. Questi avevano ancora con loro il suo smartphone, oltre a un notebook rubato. Sono stati denunciati per ricettazione e furto aggravato in concorso. In via dei Fori Imperiali sono state fermate due donne di 29 e 34 anni dopo aver rubato la custodia degli occhiali a una turista, mentre all'interno della linea A, all'altezza della fermata Vittorio Emanuele, i carabinieri hanno arrestato per tentato furto due uomini di 24 e 34 anni, entrambi con precedenti specifici, sorpresi a rubare il portafoglio a un uomo. Mentre a Barberini è stato fermato un 42enne, anche lui in procinto di rubare il portafogli dallo zaino di una turista.

Un fenomeno, quello dei borseggi, che è sempre esistito nella capitale ma che negli ultimi tempi è aumentato, forse anche per il periodo estivo, con molte persone arrivate dall'estero per passare le vacanze a Roma. Non di rado capita di assistere a risse e litigi, soprattutto nella metropolitana: come quella di sabato, dove due ragazze – presumibilmente due borseggiatrici – si sono picchiate violentemente a Barberini sotto gli occhi attoniti delle altre persone che in quel momento si trovavano dentro la stazione. Una delle due, quella che ha avuto la peggio, era ricoperta di sangue.