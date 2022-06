Settanta intossicati al matrimonio, lo sposo: “Dopo buffet ci siamo seduti, ed è iniziato l’incubo” Sono decine le persone che si sono sentite male al matrimonio celebrato sabato sera in una villa di Latina. Lo sposo ha raccontato le scene da incubo che si sono verificate subito dopo il buffet.

A cura di Natascia Grbic

"Avevamo duecento invitati, abbiamo consumato tranquillamente l’antipasto a buffet, un misto mare e monti, con crudi di pesce e focacce, poi ci siamo seduti a tavola. È stato nel momento in cui è stato servito il primo dei primi piatti, che alcuni ospiti sono dovuti correre fuori e non si è capito più nulla. Quale cibo abbia causato i malori non lo sappiamo, e attendiamo di sapere di più dalle indagini". Alessio è lo sposo al cui ricevimento di matrimonio gli invitati si sono sentiti male. In un'intervista rilasciata a Lunanotizie, ha raccontato gli attimi concitati in cui le persone hanno cominciato a vomitare e ad accusare fortissimi dolori di stomaco. Sul posto è dovuto intervenire il 118, e alcune persone sono state portate in ospedale in codice rosso. Si tratta dello zio e del nonno della sposa, le cui condizioni hanno destato maggiore preoccupazione a causa di patologie pregresse. Non sono in pericolo di vita fortunatamente.

La villa: "Siamo a disposizione della autorità"

La direzione della villa in cui è avvenuta l'intossicazione ha dichiarato che sta seguendo le indagini in corso e si è messa a completa disposizione degli inquirenti. "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto. In 12 anni di attività non è mai accaduto nulla di simile. Non sappiamo il motivo dei malori e noi stessi abbiamo chiamato i soccorsi. La sera prima non c’è stato nessun problema con lo stesso menu e lo stesso fornitore, cercheremo di capire cosa è successo e siamo a disposizione delle autorità. Non c’è stato nessun sequestro della cucina, ma solo della cella frigorifera. La nostra è un’attività seria e vogliamo difendere l’immagine che abbiamo costruito negli anni".

Settanta intossicati al matrimonio: accertamenti della Asl

"Non vogliamo colpevolizzare nessuno, è possibile che il locale sia vittima quanto noi. Quello che sappiamo è che solo alle 4 di mattina è riapparso il proprietario della Villa che ci ha chiesto scusa per l’accaduto. Un po’ tardi, ci saremo aspettati di ricevere più assistenza", conclude lo sposo. La Asl ha disposto il sequestro delle celle frigorifere in cui era stato conservato il cibo, e le indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto. Una delle ipotesi, dopo un primo sopralluogo, è che il cibo fornito alla villa fosse già alterato. Il buffet e la cena che hanno consumato gli sposi era a base di pesce, anche crudo. Anche gli alimenti sono stati sequestrati dalla Asl, e adesso saranno analizzati. A sentirsi male, una settantina di persone.