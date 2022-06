Si sentono male dopo la cena di pesce al matrimonio, cinquanta intossicati: gravi due anziani Accertamenti sono in corso da parte degli agenti della polizia di stato e della Asl sullo stato di conservazione dei cibi serviti al matrimonio.

A cura di Natascia Grbic

Cinquanta intossicati, di cui due in gravi condizioni: questo il bilancio di una festa di matrimonio che si è tenuta sabato sera a Latina, il cui epilogo non è stato quello che i due sposi si aspettavano. Nella villa dove era stato organizzato il ricevimento, con 210 invitati, sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno assistito le persone che si stavano sentendo male e trasferito in ospedale due persone anziane in codice rosso. Quest'ultime due, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono le più gravi. Secondo le prime informazioni, alla cena sarebbe stato servito soprattutto pesce, in alcune portate crudo. Le indagini si stanno concentrando proprio sul pesce e sulla sua conservazione: l'ipotesi è che il cibo non sia stato conservato nelle modalità e con le temperature adatte e si sia così avariato, facendo sentire male le persone.

Cinquanta intossicati al matrimonio: accertamenti della Asl

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della polizia di stato, che hanno disposto il sequestro della cella frigorifera in cui era conservato il pesce servito al matrimonio. Indagini anche da parte della Asl, che ha effettuato un sopralluogo nella villa per i dovuti accertamenti. Le persone hanno cominciato a sentirsi male subito dopo la cena, con sintomi che hanno fatto pensare immediatamente all'intossicazione. I soccorritori del 118 hanno prestato subito assistenza agli invitati, alcuni dei quali hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Soprattutto le due persone più anziane, data l'età e alcune patologie di cui soffrono, sono state immediatamente portate in codice rosso al pronto soccorso.